СБУ викрила чотирьох проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

СБУ затримала агітаторів за РФ

Служба безпеки України затримала ще 4-х ворожих агітаторів: серед них – тіктокер, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня

Про це СБУ повідомила у Facebook.

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Фігуранти закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

У Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року.

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Незважаючи на це, фігурант намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси. Поширити

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграм агітувала українців «скласти зброю» і не чинити спротив рашистам.

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

У Дніпрі затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації «народовладдя». Зловмисник від імені «громадського об’єднання» публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Також він поширював дезінформацію про діяльність Сил безпеки і оборони на території прифронтового регіону.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях за процесуального керівництва прокуратур.

Як працював агент РФ

Служба безпеки України затримала в Одеській області ворожого агента. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин.

Ворожий агент займався виявленням та передачею координат місць, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Таким чином зрадник готував екологічний теракт у межах Одеської області та розхитати внутрішню обстановку.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Для правдивості колаборант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів. Його затримали під час чергової "розвідки".