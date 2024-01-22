СБУ разоблачила четырех пророссийских интернет-агитаторов

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны.

СБУ задержала агитаторов за РФ

Служба безопасности Украины задержала еще 4-х вражеских агитаторов: среди них – тиктокер, восхвалявший удар «Искандерами» по Харькову 2 января

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны.

Фигуранты призвали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины.

В Одессе задержан местный блоггер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года.

Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа «Искандер», что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире РосТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы. Поделиться

В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая из-за собственных аккаунтов в фейсбуке и телеграмм агитировала украинцев «сложить оружие» и не сопротивляться рашистам.

Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных общинах Украины.

В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, выступавшего в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, имея вид на жительство в РФ мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

В Днепре задержан координатор местного отделения прокремлевской организации «народовластие». Злоумышленник от имени «общественного объединения» публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин.

Также он распространял дезинформацию о деятельности сил безопасности и обороны на территории прифронтового региона.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях при процессуальном руководстве прокуратур.

Как работал агент РФ

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области вражеского агента. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.

Вражеский агент занимался обнаружением и передачей координат мест, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами. Таким образом, предатель готовил экологический теракт в пределах Одесской области и расшатал внутреннюю обстановку.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Для правдивости коллаборант заработал таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации "нужных" объектов. Его задержали во время очередной "разведки".