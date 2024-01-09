Охотился на ПВО и HIMARS. СБУ задержала российского информатора

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского осведомителя. Предатель "охотился" на противовоздушную оборону, а также HIMARS наших воинов.

Что известно о задержании предателя

Предатель был задержан в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области.

Прежде всего, враждебный информатор пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО, а также реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS. В частности, его интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянская.

Полученную информацию он распространял через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, администрируемом представителями "МГБ "ДНР".

Задержанным оказался 43-летний местный житель, поддерживавший полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских Telegram-каналах.

Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении. Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ, пишет СБУ. Поделиться

Во время обысков был изъят мобильный телефон, который изменник использовал в разведывательной деятельности.

Что угрожает информатору РФ

Предателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.