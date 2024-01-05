СБУ задержала в Полтаве агента службы внешней разведки России

5 января официально стало известно, что Службе безопасности Украины удалось задержать в Полтаве «политэксперта»-предателя, который готовил заказные статьи для российских интернет-изданий. Кроме того, указано, что он является агентом службы внешней разведки РФ.
В Полтаве СБУ задержала еще одного предателя Украины
Согласно данным украинской спецслужбы, агент вражеской разведки подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий «одна семья» и «фонд стратегической культуры».
Что важно понимать, эти информресурсы де-факто являются международными рупорами Кремля, которые имеют целью распространять российскую пропаганду в иностранных государствах.
“Политэксперт”-предатель делал все возможное, чтобы в своих материалах дискредитировать украинское командование и воинов ВСУ в глазах международных партнеров Киева.
Также сообщается, что эти статьи выходили под псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.
Кроме того, удалось выяснить, что предатель Украины получил от своих российских кураторов почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте.
Именно после этого на него обратила внимание разведка РФ, которая дистанционно привлекла предателя к тайному сотрудничеству.
Задержанному в Полтаве агенту РФ грозит пожизненное заключение
Как отмечает пресс-служба СБУ, задержанному уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Кроме того, сообщается, что предателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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