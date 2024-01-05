СБУ задержала в Полтаве агента службы внешней разведки России

5 января официально стало известно, что Службе безопасности Украины удалось задержать в Полтаве «политэксперта»-предателя, который готовил заказные статьи для российских интернет-изданий. Кроме того, указано, что он является агентом службы внешней разведки РФ.

В Полтаве СБУ задержала еще одного предателя Украины

Согласно данным украинской спецслужбы, агент вражеской разведки подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий «одна семья» и «фонд стратегической культуры».

Что важно понимать, эти информресурсы де-факто являются международными рупорами Кремля, которые имеют целью распространять российскую пропаганду в иностранных государствах.

Установлено, что задержанный СБУ фигурант подготовил серию публикаций, в которых отбеливал воздушные атаки рашистов по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, речь идет о заказных материалах касательно вражеских ударов по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве. Поделиться

“Политэксперт”-предатель делал все возможное, чтобы в своих материалах дискредитировать украинское командование и воинов ВСУ в глазах международных партнеров Киева.

Также сообщается, что эти статьи выходили под псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.

Кроме того, удалось выяснить, что предатель Украины получил от своих российских кураторов почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Полтавы, идеологический сторонник рашизма, поддерживавший вооруженную агрессию России. Кроме того, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием «Российское общество Полтавщины». Поделиться

Именно после этого на него обратила внимание разведка РФ, которая дистанционно привлекла предателя к тайному сотрудничеству.

Задержанному в Полтаве агенту РФ грозит пожизненное заключение

Как отмечает пресс-служба СБУ, задержанному уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Кроме того, сообщается, что предателю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.