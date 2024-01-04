Соратница Аксенова получила подозрение от СБУ за милитарную пропаганду среди школьников

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян – «заместительницу» главы оккупационного «комитета молодежной политики Крыма». На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорянам о подозрении за коллаборационную деятельность и добровольное занятие гражданкой Украины должности в незаконных органах власти на ВОТ.
Колаборантка Григорян получила подозрение от СБУ за подготовку школьников к войне с Украиной
По материалам СБУ подозрение получила соратница Аксенова, которая готовит детей из Крыма к войне с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян – «заместительницу» главы оккупационного «комитета молодежной политики Крыма».
На эту должность ее назначили при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.
С такими тезисами она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.
Также фигурантка возглавляет так называемый «центр военно-патриотического воспитания «Авангард», созданный оккупантами на территории полуострова.
Чтобы принудительно привлечь детей в «Авангард», коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Григоряну о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) .
Поскольку фигурантка находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против нашего государства.
Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве Прокуратуры в АР Крым и Севастополе.
Украинским школьникам "промывают мозги" в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит для украинских детей уроки российской идентичности.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.
На пропагандистское мероприятие под названием "Сто дат Российской идентичности" оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города. Ответственными за промывание мозгов детям "Федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.
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