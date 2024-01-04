Соратница Аксенова получила подозрение от СБУ за милитарную пропаганду среди школьников

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян – «заместительницу» главы оккупационного «комитета молодежной политики Крыма». На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Григорянам о подозрении за коллаборационную деятельность и добровольное занятие гражданкой Украины должности в незаконных органах власти на ВОТ.

Колаборантка Григорян получила подозрение от СБУ за подготовку школьников к войне с Украиной

По материалам СБУ подозрение получила соратница Аксенова, которая готовит детей из Крыма к войне с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян – «заместительницу» главы оккупационного «комитета молодежной политики Крыма».

На эту должность ее назначили при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.

Находясь в рядах оккупационного «правительства», Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища, –сообщает СБУ. Поделиться

С такими тезисами она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.

Также фигурантка возглавляет так называемый «центр военно-патриотического воспитания «Авангард», созданный оккупантами на территории полуострова.

Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения. Кроме военного «курса» учеников «обрабатывают» идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины, – говорится в сообщении. Поделиться

Чтобы принудительно привлечь детей в «Авангард», коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Григоряну о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) .

Поскольку фигурантка находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве Прокуратуры в АР Крым и Севастополе.

Украинским школьникам "промывают мозги" в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит для украинских детей уроки российской идентичности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.

На пропагандистское мероприятие под названием "Сто дат Российской идентичности" оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города. Ответственными за промывание мозгов детям "Федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.