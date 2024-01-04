Соратниця Аксьонова отримала підозру від СБУ за мілітарну пропаганду серед школярів
Категорія
Україна
Дата публікації

Соратниця Аксьонова отримала підозру від СБУ за мілітарну пропаганду серед школярів

СБУ
Григорян

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – «заступницю» очільника окупаційного «комітету молодіжної політики Криму». На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Григорян про підозру за колабораційну діяльність та добровільне зайняття громадянкою України посади у незаконних органах влади на ТОТ.

Колаборантка Григорян отримала підозру від СБУ за підготовку школярів до війни з Україною

За матеріалами СБУ підозру отримала соратниця Аксьонова, яка готує дітей з Криму до війни з Україною.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – «заступницю» очільника окупаційного «комітету молодіжної політики Криму».

На цю «посаду» її призначили за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи у лавах загарбницького «уряду», Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ, – повідомляє СБУ.

З такими «тезами» вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Також фігурантка очолює так званий «центр військово-патріотичного виховання «Авангард», який створено окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння. Крім військового «курсу» учнів «обробляють» ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до нашої держави і підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони України, – йдкться у повідомленні.

Щоб примусово залучити дітей до «Авангарду», колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорян про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополя.

Українським школярам “промивають мізки” у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить для українських дітей уроки “російської ідентичності”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

На пропагандистський захід під назвою «Сто дат Російської ідентичності» окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є “Федеральне агентство у справах національностей” – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, що служить Путіну з 2000-х років. Тепер колаборант творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління, – йдеться у повідомленні.

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