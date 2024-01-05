Поставлял продукты оккупантам в Херсонской области. СБУ задержала в Киеве владельца агрохолдинга

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ. Да. бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

Кормил оккупантов на левобережной Херсонщине

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах РФ.

В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.

Для этого в мае 2022 года бизнесмен организовал «перерегистрацию» агрокомпании в оккупационном «управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области», – говорится в сообщении. Поделиться

С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации РФ более 100 тыс российских рублей как «налоги».

Кроме того, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского «фонда поддержки участников сво», созданного указом путина в апреле 2023 года. Поделиться

Также документировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

Установлено, что командование оккупационных группировок России использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района. Поделиться

Во время обысков по месту нахождения задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала владельцев компании – продавали медицинские средства для аптечек российских военных

СБУ разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС.

При этом на самом деле после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию.