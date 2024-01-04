Украинская компания во время войны продавала РФ средства тактической медицины

Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в Россию. В организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, производящей изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.
СБУ задержала владельцев компании – продавали медицинские средства для аптечек российских военных
СБУ разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.
Об этом пресс-служба СБУ написала в Facebook.
По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС.
При этом на самом деле после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию.
Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпиталы во временно оккупированных регионах нашего государства.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Куртки для сборной РФ по лыжному спорту шили на Закарпатье
По заказу россиян шили на украинском Закарпатье зимние лыжные куртки для сборной РФ.
Эту противоправную деятельность выявили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.
Как сообщает ОГП, общество производило спортивную одежду для команды национальной сборной РФ по горнолыжному спорту. Для этого они использовали заготовки зимних лыжных курток и эмблемы с символикой государства-агрессоры.
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