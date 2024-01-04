Украинская компания во время войны продавала РФ средства тактической медицины

Служба безопасности Украины разоблачила одно из предприятий Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в Россию. В организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, производящей изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.

СБУ задержала владельцев компании – продавали медицинские средства для аптечек российских военных

СБУ разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.

Об этом пресс-служба СБУ написала в Facebook.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС.

При этом на самом деле после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию.

На территории страны-агрессора тактические медсредства попадали в подсанкционные компании РФ, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск. В дальнейшем продукция поступала в индивидуальные аптечки рашистов, которые воюют против Сил обороны Украины. Поделиться

Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпиталы во временно оккупированных регионах нашего государства.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался «раскруткой» собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам. Поделиться

Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Поделиться

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Куртки для сборной РФ по лыжному спорту шили на Закарпатье

По заказу россиян шили на украинском Закарпатье зимние лыжные куртки для сборной РФ.

На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготовляли зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM". Поделиться

Эту противоправную деятельность выявили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.

Как сообщает ОГП, общество производило спортивную одежду для команды национальной сборной РФ по горнолыжному спорту. Для этого они использовали заготовки зимних лыжных курток и эмблемы с символикой государства-агрессоры.