Українська компанія під час війни продавала РФ засоби тактичної медицини

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до Росії. В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.
СБУ затримала власників компанії – продавали медичні засоби для аптечок російських військових
СБУ викрила українську компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини.
Про це пресслужба СБУ написала у Facebook.
За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.
При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію.
Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Куртки для збірної РФ з лижного спорту шили на Закарпатті
На замовлення росіян шили на українському Закарпатті зимові лижні куртки для національної збірної РФ.
Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції України та Служби безпеки України.
Керівник Закарпаття подякував правоохоронцям за оперативне реагування.
Як повідомляє ОГП, товариство виготовляло спортивний одяг для команди національної збірної РФ з гірськолижного спорту. Для цього вони використовували заготовки зимових лижних курток та емблеми з символікою держави-агресорки.
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