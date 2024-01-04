Українська компанія під час війни продавала РФ засоби тактичної медицини

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до Росії. В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.

СБУ затримала власників компанії – продавали медичні засоби для аптечок російських військових

СБУ викрила українську компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини.

Про це пресслужба СБУ написала у Facebook.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.

При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію.

На території країни-агресорки тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній РФ, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України. Поширити

Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався «розкруткою» власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям. Поширити

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Поширити

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Куртки для збірної РФ з лижного спорту шили на Закарпатті

На замовлення росіян шили на українському Закарпатті зимові лижні куртки для національної збірної РФ.

На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM. Поширити

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції України та Служби безпеки України.

Керівник Закарпаття подякував правоохоронцям за оперативне реагування.

Як повідомляє ОГП, товариство виготовляло спортивний одяг для команди національної збірної РФ з гірськолижного спорту. Для цього вони використовували заготовки зимових лижних курток та емблеми з символікою держави-агресорки.