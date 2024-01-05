Постачав продукти окупантам на Херсонщині. СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу

Служба безпеки України зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Так. бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Годував окупантів на лівобережній Херсонщині
Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.
За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ.
Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.
З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис російських рублів як «податки».
Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.
Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
СБУ затримала власників компанії – продавали медичні засоби для аптечок російських військових
СБУ викрила українську компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини.
За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.
При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію.
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