Постачав продукти окупантам на Херсонщині. СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу

Служба безпеки України зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Так. бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Годував окупантів на лівобережній Херсонщині

Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ.

Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

Для цього у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області», – йдеться у повідомленні. Поширити

З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис російських рублів як «податки».

Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників сво», який був створений указом путіна у квітні 2023 року. Поширити

Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району. Поширити

Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала власників компанії – продавали медичні засоби для аптечок російських військових

СБУ викрила українську компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.

При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію.