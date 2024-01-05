5 січня офіційно стало відомо, що Службі безпеки України вдалося затримати у Полтаві «політексперта»-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. Окрім того, наголошується, що він є агентом служби зовнішньої розвідки РФ.

У Полтаві СБУ затримала ще одного зрадника України

Згідно з даними української спецслужби, агент ворожої розвідки підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань «одна родіна» та «фонд стратегічної культури».

Що важливо розуміти, ці інформресурси де-факто є міжнародними рупорами Кремля, які мають нам меті поширювати російську пропаганду в іноземних державах.

Встановлено, що затриманий СБУ фігурант підготував серію публікацій, в яких «відбілював» повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, йдеться про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві. Поширити

“Політексперт”-зрадник робив усе можливе, щоб у своїх матеріалах дискредитувати українське командування та воїнів ЗСУ в очах міжнародних партнерів Києва.

Також повідомляється, що його статті виходили під псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

Окрім того, вдалося з’ясувати, що зрадник України отримав від своїх російських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець Полтави, ідеологічний прихильник рашизму, який підтримував збройну агресію рф. Крім того, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою «російська громада Полтавщини». Поширити

Саме після цього на нього звернула увагу розвідка РФ, яка дистанційно залучила зрадника до таємної співпраці.

Затриманому агенту РФ загрожує довічне ув’язнення

Як зазначає пресслужба СБУ, затриманому уже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Окрім того, повідомляється, що зраднику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.