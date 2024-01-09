Полював на ППО та HIMARS. СБУ затримала російського інформатора

Співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського інформатора. Зрадник "полював" на протиповітряну оборону, а також HIMARS наших воїнів.
Що відомо про затримання зрадника
Зрадника було затримано в результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області.
Насамперед ворожий інформатор намагався виявити пункти базування комплексів ППО, а також реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS. Зокрема його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу й військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.
Отриману інформацію він поширював через один з ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками "МДБ "ДНР".
Затриманим виявився 43-річний місцевий житель, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах.
Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який зрадник використовував у розвідувальній діяльності.
Що загрожує інформатору РФ
Зраднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.
Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
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