На думку російських аналітиків, завод "Новатек" після потужної атаки безпілотників СБУ може поновити роботу за декілька місяців, у найкращому випадку — тижнів.

Російський "Новатек" після атаки СБУ буде оговтуватися доволі довго

Інформаційна агенція "Reuters" вирішила поспілкуватися з аналітиками московської брокерської компанії BCS, які оцінили наслідки атаки України.

На їхню думку, енергетична компанія "Новатек" може відновити великомасштабні операції на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі і терміналі в Балтійському морі протягом декількох місяців.

Однак якщо не буде нових атак та складуться сприятливі умови, то йтиметься про тижні.

Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців, — сказали журналістам представники московської брокерської компанії BCS. Поширити

Згідно з даними російських пропагандистів, унаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено два резервуари для зберігання і насосну станцію.

Варто зазначити, що керівництво заводу поки жодним чином не коментує потужний удар України.

Що цікаво, представники інвестбанку "Сінара" уже підрахували, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

Український незалежний експерт оцінив ефективність удару України по “Новатек”

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар також виступив з коментарем з цього приводу.

Він звертає увагу на те, що “Новатек” — це комплекс з фракціонування і перевалки стабільного газового конденсату, який дозволяє переробляти стабільний газовий конденсат в легку і важку нафту, дизельну фракцію і компонент суднового палива (мазут) і відвантажувати готову продукцію на експорт морським транспортом.

За словами Михайла Гончара, українські сили дуже професійно підійшли до реалізації завдання — від аналізу до кінцевого результату та вийшли на зовсім інший рівень професіоналізму.

Окрім того, був серйозно пошкоджений компонент виробничого циклу терміналу путінських посіпак Михельсона та Тимченка.

Так, на об’єкті купа резервуарів, але без технологічної установки вони самі не наповняться. Влупити у резервуар було б більш видовищно, але це не спричинить таких проблем, як при пошкодженні/знищенні технологічної установки, де частина обладнання — європейські, закуплені до тотальних санкцій.

На ремонтні роботи РФ доведеться витратити дуже багато коштів та часу.