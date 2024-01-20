ГУР похизувалося знищенням російського ЗРК Тор за 1 млрд грн — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР похизувалося знищенням російського ЗРК Тор за 1 млрд грн — відео

ГУР
ГУР

Українським розвідникам вдалося уразити російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Що важливо розуміти, його вартість сягає майже одного мільярда гривень

Армія РФ втратила ще один ЗРК Тор завдяки воїнам ГУР

Як повідомляє пресслужба української розвідки, ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні вдалося виявити військовослужбовцям 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Вони одразу вирішили підняти в небо БПЛА Warmate 3.0 й вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.

На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промахнулися ― ударний БПЛА продовжив рух. Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі Москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс", — йдеться в заяві ГУР.

Окрім того, українські розвідники показали на відео результати своєї роботи.

Втрати армії станом на ранок 20 січня:

  • особового складу — близько 375 тис 270 (+750) осіб ліквідовано;

  • танків — 6 тис 171 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 11 тис 455 (+10) од.;

  • артилерійських систем — 8 тис 868 (+14) од.;

  • РСЗВ — 967 (+1) од.;

  • засоби ППО — 654 од.;

  • літаків — 331 од.;

  • вертольотів — 324 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 тис 934 (+5) од.;

  • крилаті ракети — 1 тис 818 од.;

  • кораблі/катери — 23 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11 тис 848 (+17) од.;

  • спеціальна техніка — 1 тис 389 (+5) од.

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