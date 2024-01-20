ГУР похизувалося знищенням російського ЗРК Тор за 1 млрд грн — відео

Українським розвідникам вдалося уразити російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Що важливо розуміти, його вартість сягає майже одного мільярда гривень
Армія РФ втратила ще один ЗРК Тор завдяки воїнам ГУР
Як повідомляє пресслужба української розвідки, ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні вдалося виявити військовослужбовцям 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".
Вони одразу вирішили підняти в небо БПЛА Warmate 3.0 й вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.
Окрім того, українські розвідники показали на відео результати своєї роботи.
Втрати армії станом на ранок 20 січня:
особового складу — близько 375 тис 270 (+750) осіб ліквідовано;
танків — 6 тис 171 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 11 тис 455 (+10) од.;
артилерійських систем — 8 тис 868 (+14) од.;
РСЗВ — 967 (+1) од.;
засоби ППО — 654 од.;
літаків — 331 од.;
вертольотів — 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 тис 934 (+5) од.;
крилаті ракети — 1 тис 818 од.;
кораблі/катери — 23 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 11 тис 848 (+17) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 389 (+5) од.
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