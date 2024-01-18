Після збиття літака А50. У РФ шукають винного серед своїх — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Після збиття літака А50. У РФ шукають винного серед своїх — ГУР

А-50
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Джерело:  Українська правда

Успішна операція ЗСУ щодо російського літака А-50, який було підбито над Азовським морем 15 січня, викликала у вищого військового керівництва РФ масштабну реакцію з пошуку “стрілочників” серед своїх.

У РФ “полюють на відьом” після збиття літака А-50

Після того, як російський літак радіолокаційного виявлення А50 було підбито ПС ЗСУ, у Росії тривають внутрішні розслідування. Кілька вищих офіцерів відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомив спікер української військової розвідки Андрій Юсов.

Відомо, що у Росії триває кілька внутрішніх розслідувань. Поки що є інформація про те, що кілька вищих офіцерів відсторонено від виконання обов’язків і можна припустити, що знайдуть цапа-відбувайла і покарають.

Екіпаж (А50 -ред.) був. Дані уточнюються і пізніше вони будуть по прізвищах оприлюднюватись. Це дуже болюча втрата політична, військова і іміджева для Кремля. Тому там сильні емоційні реакції.

Що відомо про знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та підбили бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них — 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.

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