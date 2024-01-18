После подбитого самолета А50. В РФ ищут виновного среди своих — ГУР

Успешная операция ВСУ по российскому самолету А-50, подбитому над Азовским морем 15 января, вызвала у высшего военного руководства РФ масштабную реакцию по поиску "стрелочников" среди своих.

В РФ "охотятся на ведьм" после подбитого самолета А-50

После того, как российский самолет радиолокационного обнаружения А50 был подбит ПС ВСУ, в России продолжаются внутренние расследования. Несколько высших офицеров отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил спикер украинской военной разведки Андрей Юсов.

Известно, что в России идет несколько внутренних расследований. Пока есть информация о том, что несколько высших офицеров отстранены от исполнения обязанностей и можно предположить, что найдут козла отпущения и накажут. Поделиться

Экипаж (А50-ред.) был. Данные уточняются и позже они будут по фамилиям обнародоваться. Это очень болезненная потеря политическая, военная и имиджевая для Кремля. Потому там сильны эмоциональные реакции. Поделиться

Что известно об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 РФ

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и подбили бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра русской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.