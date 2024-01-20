ГУР похвасталось уничтожением российского ЗРК Тор за 1 млрд грн — видео

Украинским разведчикам удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Что важно понимать, его стоимость достигает почти одного миллиарда гривен.

Армия РФ потеряла еще один ЗРК Тор благодаря воинам ГУР

Как сообщает пресс-служба украинской разведки, вражеский ЗРК в российско-украинском пограничье удалось обнаружить военнослужащим 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Они сразу решили поднять в небо БПЛА Warmate 3.0 и отправили его по предоставленным дружественным подразделением координатам.

На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промахнулись — ударный БПЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс, — сказано в заявлении ГУР. Поделиться

Кроме того, украинские разведчики показали на видео результаты своей работы.

Потери армии РФ по состоянию на утро 20 января: