ГУР похвасталось уничтожением российского ЗРК Тор за 1 млрд грн — видео

Украинским разведчикам удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Что важно понимать, его стоимость достигает почти одного миллиарда гривен.
Армия РФ потеряла еще один ЗРК Тор благодаря воинам ГУР
Как сообщает пресс-служба украинской разведки, вражеский ЗРК в российско-украинском пограничье удалось обнаружить военнослужащим 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".
Они сразу решили поднять в небо БПЛА Warmate 3.0 и отправили его по предоставленным дружественным подразделением координатам.
Кроме того, украинские разведчики показали на видео результаты своей работы.
Потери армии РФ по состоянию на утро 20 января:
личного состава — около 375 тыс. 270 (+750) человек ликвидировано;
танков — 6 тыс 171 (+4) ед.;
боевых бронированных машин — 11 тыс 455 (+10) ед.;
артиллерийских систем — 8 тыс 868 (+14) ед;
РСЗО — 967 (+1) ед.;
средства ПВО — 654 ед.;
самолетов — 331 ед.;
вертолетов — 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 6 тыс 934 (+5) ед;
крылатые ракеты — 1 тыс 818 ед.;
корабли/катера — 23 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 11 тыс 848 (+17) ед;
специальная техника — 1 тыс 389 (+5) ед.
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