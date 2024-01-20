ГУР похвасталось уничтожением российского ЗРК Тор за 1 млрд грн — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР похвасталось уничтожением российского ЗРК Тор за 1 млрд грн — видео

ГУР
ГУР
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Украинским разведчикам удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Что важно понимать, его стоимость достигает почти одного миллиарда гривен.

Армия РФ потеряла еще один ЗРК Тор благодаря воинам ГУР

Как сообщает пресс-служба украинской разведки, вражеский ЗРК в российско-украинском пограничье удалось обнаружить военнослужащим 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Они сразу решили поднять в небо БПЛА Warmate 3.0 и отправили его по предоставленным дружественным подразделением координатам.

На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промахнулись — ударный БПЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс, — сказано в заявлении ГУР.

Кроме того, украинские разведчики показали на видео результаты своей работы.

Потери армии РФ по состоянию на утро 20 января:

  • личного состава — около 375 тыс. 270 (+750) человек ликвидировано;

  • танков — 6 тыс 171 (+4) ед.;

  • боевых бронированных машин — 11 тыс 455 (+10) ед.;

  • артиллерийских систем — 8 тыс 868 (+14) ед;

  • РСЗО — 967 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 654 ед.;

  • самолетов — 331 ед.;

  • вертолетов — 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 6 тыс 934 (+5) ед;

  • крылатые ракеты — 1 тыс 818 ед.;

  • корабли/катера — 23 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 11 тыс 848 (+17) ед;

  • специальная техника — 1 тыс 389 (+5) ед.

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