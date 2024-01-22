По мнению российских аналитиков, завод "Новатек" после мощной атаки беспилотников СБУ может возобновить работу через несколько месяцев, в лучшем случае — недель.
Российский "Новатек" после атаки СБУ не сможет функционировать еще довольно долго
Информационное агентство "Reuters" решило пообщаться с аналитиками московской брокерской компании BCS, которые оценили последствия атаки Украины.
По их мнению, энергетическая компания "Новатек" может возобновить крупномасштабные операции на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких месяцев.
Однако если не будет новых атак и сложатся благоприятные условия, то речь пойдет о неделях.
Согласно данным российских пропагандистов, в результате атаки беспилотников СБУ были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.
Следует отметить, что руководство завода пока никак не комментирует мощный удар Украины.
Что интересно, представители инвестбанка "Синара" уже подсчитали, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".
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Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар также выступил с комментарием по этому поводу.
Он обращает внимание на то, что “Новатек” – это комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, который позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нефть, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.
По словам Михаила Гончара, украинские силы очень профессионально подошли к реализации задачи – от анализа до конечного результата и вышли на совсем другой уровень профессионализма.
Кроме того, был серьезно поврежден компонент производственного цикла терминала путинских приспешников Михельсона и Тимченко.
На ремонтные работы РФ придется потратить огромное количество средств и времени.
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