По мнению российских аналитиков, завод "Новатек" после мощной атаки беспилотников СБУ может возобновить работу через несколько месяцев, в лучшем случае — недель.

Российский "Новатек" после атаки СБУ не сможет функционировать еще довольно долго

Информационное агентство "Reuters" решило пообщаться с аналитиками московской брокерской компании BCS, которые оценили последствия атаки Украины.

По их мнению, энергетическая компания "Новатек" может возобновить крупномасштабные операции на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких месяцев.

Однако если не будет новых атак и сложатся благоприятные условия, то речь пойдет о неделях.

Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев, – сказали журналистам представители московской брокерской компании BCS. Поделиться

Согласно данным российских пропагандистов, в результате атаки беспилотников СБУ были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.

Следует отметить, что руководство завода пока никак не комментирует мощный удар Украины.

Что интересно, представители инвестбанка "Синара" уже подсчитали, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".

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Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар также выступил с комментарием по этому поводу.

Он обращает внимание на то, что “Новатек” – это комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, который позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нефть, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

По словам Михаила Гончара, украинские силы очень профессионально подошли к реализации задачи – от анализа до конечного результата и вышли на совсем другой уровень профессионализма.

Кроме того, был серьезно поврежден компонент производственного цикла терминала путинских приспешников Михельсона и Тимченко.

Да, на объекте куча резервуаров, но без технологической установки они сами не наполнятся. Влупить в резервуар было бы зрелищнее, но это не повлечет за собой таких проблем, как при повреждении/уничтожении технологической установки, где часть оборудования – европейские, закупленные до тотальных санкций. Поделиться

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