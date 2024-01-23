Атака беспилотников СБУ обвалила до минимума морские поставки российской нефти

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что морские поставки сырой нефти из России упали до минимума почти за два месяца. Ситуация резко ухудшилась из-за мощной атаки украинских дронов и неблагоприятной погоды.

У РФ появились проблемы с поставкой нефти после атаки СБУ

Согласно данным аналитиков, за последний месяц, до 21 января, из российских портов отгружалось около 3,36 млн баррелей сырой нефти ежедневно.

Специалисты отмечают, что это на 50 тыс баррелей в день меньше пересмотренного показателя за период до 14 января.

Более меняющееся средненедельное значение упало на 340 тыс баррелей в день до минимума за семь недель в 3,02 миллиона. Экспорт пострадал из-за продолжающейся плохой погоды в некоторых портах и удара украинского беспилотника по заводу по переработке конденсата, прилегающего к экспортному терминалу сырой нефти в Усть-Луге. Поделиться

Аналитики уже озвучили прогноз, что техническое обслуживание портов и ухудшение погодных условий могут еще больше ударить по российским поставкам.

По их убеждению, атака беспилотников открыла новый фронт в войне, что подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России.

В России также признали катастрофичность удара СБУ по Новатеку

Недавно команда Reuters спросила аналитиков московской брокерской компании BCS, как они на самом деле оценивают последствия атаки Украины на российский завод "Новатек".

Мы считаем, что завод скорее всего вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев, — заявили они представителям СМИ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатека".

Как уже упоминалось ранее, дроны СБУ попали в два резервуара для хранения и насосную станцию завода.