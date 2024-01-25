У російському Туапсе вночі масштабно горіла нафтобаза — відео

Вночі 25 січня загорівся нафтопереробний завод у Туапсе. Перед цим місцеві чули звуки пролітаючих дронів. Зайнялася велика пожежа.

У Туапсе горів НПЗ

У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.

Про це писали російські Telegram-канали.

За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події. Поширити

Пізніше голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.

Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

З території підприємства евакуювали 38 працівників

Офіційно влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Російські Telegram-канали пишуть, що опівночі 25 січня територію "РН-Морський термінал Туапсе" атакував один безпілотник. Після чого почалася пожежа.

Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 працівників. Постраждалих немає.

У Туапсе сталася пожежа

Пожежа, яка сталася вночі 28 лютого 2023 року на території нафтобази в Туапсе, ліквідована, розливу нафтових продуктів і постраждалих немає, повідомили журналістам у прес-службі ГУ МНС Росії Краснодарським краєм.

У міській адміністрації заявили, що площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Нафтових резервуарів не торкнулося. Розливу нафтопродуктів немає. Постраждалих немає. На гасіння задіяні сили та засоби РСЧС у кількості 32 осіб, 11 одиниць техніки. Приводу для занепокоєння немає, – повідомили вони. Поширити

Причини пожежі не називаються.