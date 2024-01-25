У російському Туапсе вночі масштабно горіла нафтобаза — відео

Вночі 25 січня загорівся нафтопереробний завод у Туапсе. Перед цим місцеві чули звуки пролітаючих дронів. Зайнялася велика пожежа.
У Туапсе горів НПЗ
У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.
Про це писали російські Telegram-канали.
За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе.
Пізніше голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.
Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
З території підприємства евакуювали 38 працівників
Офіційно влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Російські Telegram-канали пишуть, що опівночі 25 січня територію "РН-Морський термінал Туапсе" атакував один безпілотник. Після чого почалася пожежа.
Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 працівників. Постраждалих немає.
У Туапсе сталася пожежа
Пожежа, яка сталася вночі 28 лютого 2023 року на території нафтобази в Туапсе, ліквідована, розливу нафтових продуктів і постраждалих немає, повідомили журналістам у прес-службі ГУ МНС Росії Краснодарським краєм.
У міській адміністрації заявили, що площа пожежі склала 200 квадратних метрів.
Причини пожежі не називаються.
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