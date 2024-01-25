В российском Туапсе ночью масштабно горела нефтебаза — видео

В ночь на 25 января загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Перед этим местные слышали звуки пролетающих дронов. Начался большой пожар.

В Туапсе горел НПЗ

В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.

Об этом писали российские Telegram-каналы.

По данным ЕГДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории нефтебазы, расположенной в городе Туапсе.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы по выяснению всех обстоятельств происшествия. Поделиться

Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.

Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

С территории предприятия эвакуировали 38 работников

Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.

Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории предприятия были эвакуированы 38 работников. Пострадавших нет.

В Туапсе произошел пожар

Пожар, который произошел ночью 28 февраля 2023 года на территории нефтебазы в Туапсе, ликвидирован, разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В городской администрации заявили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Нефтяных резервуаров не коснулось. Разлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет. На тушение задействованы силы и средства РСЧС в количестве 32 человек, 11 единиц техники. Повода для беспокойства нет, – сообщили они. Поделиться

Причины пожара не разглашаются.