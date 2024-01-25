В российском Туапсе ночью масштабно горела нефтебаза — видео

В ночь на 25 января загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Перед этим местные слышали звуки пролетающих дронов. Начался большой пожар.
В Туапсе горел НПЗ
В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.
Об этом писали российские Telegram-каналы.
По данным ЕГДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории нефтебазы, расположенной в городе Туапсе.
Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.
Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
С территории предприятия эвакуировали 38 работников
Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.
Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории предприятия были эвакуированы 38 работников. Пострадавших нет.
В Туапсе произошел пожар
Пожар, который произошел ночью 28 февраля 2023 года на территории нефтебазы в Туапсе, ликвидирован, разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В городской администрации заявили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Причины пожара не разглашаются.
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