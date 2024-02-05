Дрон атаковал Белгородскую область РФ. Ранены военные
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Дрон атаковал Белгородскую область РФ. Ранены военные

Атака
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Источник:  online.ua

В России снова пожаловались на атаку дрона в Белгородской области. Ранения получили два кафира.

Что известно о "бавовне" в Белгородской области

Как отмечается, дрон сбросил взрывное устройство в районе села Козинка вечером 3 февраля.

Два военнослужащих ранены при атаке БПЛА в Белгородской области, — говорится в сообщении.

Местные власти уверяют, что кроме российских военнослужащих никто не пострадал, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Что известно о других атаках дронов по РФ

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

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