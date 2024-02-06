Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні — відомі цифри

В Україні продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.
Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні
За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.
Байрактор уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.
При цьому він наголосив, що плани щодо будівництва заводу продовжуються незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.
Завод з виробництва Bayraktar в Україні.
Нагадаємо, ще в липні минулого року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні розпочали будівництво заводу з виробництва Bayraktar.
Сам Халук Байрактар зазначав, що завод планують запустити у 2025 році.
Запланований загальний обсяг інвестицій у будівництво об'єкта становить 95,5 млн доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-