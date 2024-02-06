Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні — відомі цифри
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні — відомі цифри

Bayraktar
Джерело:  Reuters

В Україні продовжується будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

Скільки дронів Bayraktar на рік вироблятиме завод в Україні

Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури, - заявив Байрактар.

За його словами, завод в Україні буде великим. Він розраховує, що там працюватиме близько 500 людей.

Байрактор уточнив, що за рік планується виробляти близько 120 безпілотників. Але поки що не обрано конкретної моделі - TB2 або TB3.

При цьому він наголосив, що плани щодо будівництва заводу продовжуються незважаючи на війну Росії проти України і "ніщо" не може їх зупинити.

Завод з виробництва Bayraktar в Україні.

Нагадаємо, ще в липні минулого року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні розпочали будівництво заводу з виробництва Bayraktar.

Сам Халук Байрактар зазначав, що завод планують запустити у 2025 році.

Запланований загальний обсяг інвестицій у будівництво об'єкта становить 95,5 млн доларів.

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