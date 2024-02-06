Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине — известные цифры
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине — известные цифры

Bayraktar
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Источник:  Reuters

В Украине продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Ежегодно на нем планируется производить более 100 единиц дронов.

Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине

Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре, - заявил Байрактар.

По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.

Байрактор уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель - TB2 или TB3.

При этом он подчеркнул, что планы строительства завода продолжаются несмотря на войну России против Украины и "ничто" не может их остановить.

Завод по производству Bayraktar в Украине.

Напомним, еще в июле прошлого года министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине приступили к строительству завода по производству Bayraktar.

Сам Халук Байрактар отметил, что завод планируют запустить в 2025 году.

Планируемый общий объем инвестиций в строительство объекта составляет 95,5 млн долларов.

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