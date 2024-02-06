Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине — известные цифры

В Украине продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Ежегодно на нем планируется производить более 100 единиц дронов.
Сколько дронов Bayraktar в год будет производить завод в Украине
По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.
Байрактор уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель - TB2 или TB3.
При этом он подчеркнул, что планы строительства завода продолжаются несмотря на войну России против Украины и "ничто" не может их остановить.
Завод по производству Bayraktar в Украине.
Напомним, еще в июле прошлого года министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине приступили к строительству завода по производству Bayraktar.
Сам Халук Байрактар отметил, что завод планируют запустить в 2025 году.
Планируемый общий объем инвестиций в строительство объекта составляет 95,5 млн долларов.
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