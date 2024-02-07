Украина начинает серийное производство дронов типа "Ланцета"

В Украине скоро начнется массовое производство дронов-камикадзе по типу российского "Ланцета" с дальностью 40 километров, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Украине скоро начнется серийное производство беспилотников по типу "Ланцета"
Федоров подчеркнул, что первые контракты будут заключены в ближайшие недели. На фронт они попадут вскоре после этого. Сейчас уже есть случаи применения таких БПЛА защитниками, однако они пока единичны.
"Армия дронов" уничтожает врага
Проект "Армия дронов" был основан летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.
В 2023 году на эти нужды было выделено 40 млрд грн из госбюджета, а в 2024 — предусмотрено 48 млрд грн.
9-16 октября "Армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд.
15-29 января благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в пределах "Армии дронов" было поражено 26 российских танков, 54 боевых бронированных машин, 85 грузовиков и 87 окупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть САУ, 52 орудия, 19 единиц радиотехнического оборудования, 309 опорных пунктов, три РСЗО российских оккупантов.
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