Украина начинает серийное производство дронов типа "Ланцета"

В Украине скоро начнется серийное производство беспилотников по типу "Ланцета"

В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении, — сказал министр. Поделиться

Федоров подчеркнул, что первые контракты будут заключены в ближайшие недели. На фронт они попадут вскоре после этого. Сейчас уже есть случаи применения таких БПЛА защитниками, однако они пока единичны.

Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах — как горят их танки, — сказал Федоров.

"Армия дронов" уничтожает врага

Проект "Армия дронов" был основан летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.

В 2023 году на эти нужды было выделено 40 млрд грн из госбюджета, а в 2024 — предусмотрено 48 млрд грн.

9-16 октября "Армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд.

Абсолютный рекорд от "Армии дронов" — бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно проявили себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования, — заявил тогда Федоров. Поделиться

15-29 января благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в пределах "Армии дронов" было поражено 26 российских танков, 54 боевых бронированных машин, 85 грузовиков и 87 окупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть САУ, 52 орудия, 19 единиц радиотехнического оборудования, 309 опорных пунктов, три РСЗО российских оккупантов.