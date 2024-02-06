"Армия дронов" за неделю уничтожила 44 российских танка

За прошедшую неделю украинские дроны поразили 44 танка, 74 боевых бронированных машин и 14 складов с боекомплектами и топливом.

Новые успехи украинской "Армии дронов": что известно

Благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в пределах "Армии дронов", за неделю (с 29 января по 6 февраля) уничтожен 141 российский оккупант и 44 вражеских танка.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Минус 141 оккупант – результат ударных подразделений БПЛА. На фронте работают 67 ударных рот беспилотников, воюющих только дронами. За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевых бронированных машин и 14 складов с боекомплектами и топливом. Поделиться

Также, по его информации, уничтожены 14 САУ, 57 орудий, 109 единиц спецтранспорта и грузовиков, восемь единиц радиотехнического оборудования, четыре РСЗО, 397 опорных пунктов противника.

Беспилотники изменяют ситуацию на поле боя, уничтожают врагов и сохраняют жизнь наших военных. Дронов будет больше. М. Федоров Министр

"Армия дронов" уничтожает врага

Проект "Армия дронов" был основан летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.

В 2023 году на эти нужды было выделено 40 млрд грн из госбюджета, а в 2024 – предусмотрено 48 млрд грн.

9-16 октября "Армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд.

Абсолютный рекорд от "Армии дронов" – бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно проявили себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования, – заявил тогда Федоров.

15-29 января благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в пределах "Армии дронов" было поражено 26 российских танков, 54 боевых бронированных машин, 85 грузовиков и 87 окупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили шесть САУ, 52 орудия, 19 единиц радиотехнического оборудования, 309 опорных пунктов, три РСЗО российских оккупантов.