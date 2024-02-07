Силы беспилотных систем при ВСУ будут выполнять определенные стратегические замыслы, а также будут полезны не только военным.
Игнат прокомментировал создание Сил беспилотных систем
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" прокомментировал создание в Украине Сил беспилотных систем.
Спикер привел в пример Турцию, где беспилотники кроме сугубо военных функций помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам с контролем границы и борьбой с контрабандой.
Также он отметил обеспечение дронами.
Создание сил беспилотных систем
6 февраля Зеленский издал указ, которым поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру.
В видеообращении президент рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.
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