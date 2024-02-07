Силы беспилотных систем при ВСУ будут выполнять определенные стратегические замыслы, а также будут полезны не только военным.

Игнат прокомментировал создание Сил беспилотных систем

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" прокомментировал создание в Украине Сил беспилотных систем.

Наверное, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу — я сейчас не могу сказать по этому поводу... Но без беспилотников сегодня никто не обойдется, — сказал Игнат. Поделиться

Спикер привел в пример Турцию, где беспилотники кроме сугубо военных функций помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам с контролем границы и борьбой с контрабандой.

Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем, — добавил спикер. Поделиться

Также он отметил обеспечение дронами.

Дронов много не бывает, любая помощь партнеров с ними была бы отнюдь не лишней для Сил обороны. Как и помощь со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их нужно как можно больше, — сказал Игнат. Поделиться

Создание сил беспилотных систем

6 февраля Зеленский издал указ, которым поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру.

В видеообращении президент рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.