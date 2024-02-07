Есть стратегические планы. Игнат о создании Сил беспилотных систем при ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Есть стратегические планы. Игнат о создании Сил беспилотных систем при ВСУ

Дрон
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы беспилотных систем при ВСУ будут выполнять определенные стратегические замыслы, а также будут полезны не только военным.

Игнат прокомментировал создание Сил беспилотных систем

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" прокомментировал создание в Украине Сил беспилотных систем.

Наверное, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу — я сейчас не могу сказать по этому поводу... Но без беспилотников сегодня никто не обойдется, — сказал Игнат.

Спикер привел в пример Турцию, где беспилотники кроме сугубо военных функций помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам с контролем границы и борьбой с контрабандой.

Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем, — добавил спикер.

Также он отметил обеспечение дронами.

Дронов много не бывает, любая помощь партнеров с ними была бы отнюдь не лишней для Сил обороны. Как и помощь со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их нужно как можно больше, — сказал Игнат.

Создание сил беспилотных систем

6 февраля Зеленский издал указ, которым поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру.

В видеообращении президент рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.

Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники — это тоже дроны, — рассказал президент.

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