Украинские военные с помощью беспилотников уничтожили целый артиллерийский дивизион преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ в районе Бахмута
По информации руководителя штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж", майора Нацгвардии Дениса Нагорного, дроны с каждым днем начинают играть все более весомую роль в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Он отметил, что на передовой уже ощущается серьезный дефицит боеприпасов, которых пока хватает для задач обороны, поскольку работа артиллерии сочетается совместными действиями с ротами ударных БпЛА, однако снарядов недостаточно для отражения определенных позиций и проведения тактических действий.
Нагорный также добавил, что российские военные преступники концентрируют множество сил на отдельных участках фронта, артиллерию, дроны и авиацию, пытаясь таким образом добиться преимущества.
Военный подчеркнул, что это, в частности, позволяет врагу иногда выбивать силы обороны с позиций.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам бывшего сотрудника СБУ и военного аналитика Ивана Ступака, в настоящее время у преступной армии РФ есть определенное продвижение в районе Авдеевки, которого оккупантам удалось достичь ценой невероятных потерь.
Ступак добавил, что штурмы Авдеевки не прекращаются с октября 2023 года. По разным оценкам, Россия "положила" там около 13 тыс. окупантов и несколько сотен танков и бронемашин.
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