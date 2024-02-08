ВСУ дронами уничтожили артиллерию армии РФ под Бахмутом
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ дронами уничтожили артиллерию армии РФ под Бахмутом

Военные ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Украинские военные с помощью беспилотников уничтожили целый артиллерийский дивизион преступной армии РФ в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ в районе Бахмута

По информации руководителя штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж", майора Нацгвардии Дениса Нагорного, дроны с каждым днем начинают играть все более весомую роль в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Есть некоторые результаты в этом направлении. К примеру, на северном фланге Бахмута за месяц дронники Сил обороны уничтожили целый артиллерийский дивизион РФ. Удачи есть, но от артиллерии отказываться нельзя, это основное средство поддержки пехоты, - подчеркнул Нагорный.

Он отметил, что на передовой уже ощущается серьезный дефицит боеприпасов, которых пока хватает для задач обороны, поскольку работа артиллерии сочетается совместными действиями с ротами ударных БпЛА, однако снарядов недостаточно для отражения определенных позиций и проведения тактических действий.

Нагорный также добавил, что российские военные преступники концентрируют множество сил на отдельных участках фронта, артиллерию, дроны и авиацию, пытаясь таким образом добиться преимущества.

Военный подчеркнул, что это, в частности, позволяет врагу иногда выбивать силы обороны с позиций.

Основной смысл состоит в том, чтобы уничтожить пехоту противника до того, как она приблизится к переднему краю. Но война перешла в стадию, когда с каждым днем количество артиллерийских выстрелов с обеих сторон уменьшается. ВПК даже такой крупной страны как РФ не способен сегодня выпускать то количество снарядов, как раньше. В прошлом году было около 30 тыс. выстрелов со стороны РФ. Сегодня производится примерно 3-4 тыс. выстрелов с нашей стороны и до 10 тыс. выстрелов со стороны россиян, в общем, - объясняет военный.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам бывшего сотрудника СБУ и военного аналитика Ивана Ступака, в настоящее время у преступной армии РФ есть определенное продвижение в районе Авдеевки, которого оккупантам удалось достичь ценой невероятных потерь.

Мы видели сообщение, что 18% города уже захвачено Российской Федерацией. Мы слышали еще в декабре сообщения главкома Залужного о том, что на горизонте два-три месяца и придется оставить, скорее всего, город. И мы видим, как продвигаются российские военные с использованием канализационных систем, где-то подкопов, пытаются выходить в тылы и перерезать дорогу, соединяющую наш гарнизон с основными базами, - отмечает Ступак.

Ступак добавил, что штурмы Авдеевки не прекращаются с октября 2023 года. По разным оценкам, Россия "положила" там около 13 тыс. окупантов и несколько сотен танков и бронемашин.

То есть колоссальными потерями дается продвижение Российской Федерации, взятие локаций. Стратегического преимущества этот город не дает вообще всем, какой автострады на открытое продвижение на последующие населенные пункты тоже нет, - объясняет аналитик.

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