Президент Володимир Зеленський озвучив власні очікування від нового головкома ЗСУ Олександра Сирського, який на цій посаді замінив генерала Валерія Залужного.

Які задачі Зеленський ставить перед Сирським на посаді головкома ЗСУ

Глава держави зазначив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у першу чергу має надати детальний план військових дій протягом 2024 року.

Зеленський зазначив, що у плані має бути врахована реальна ситуація на полі бою у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Він також підкреслив, що новий головком повинен буде забезпечити надання кожній бригаді ЗСУ на передовій сучасної західної техніки.

Президент звернув увагу на необхідності справедливого розподілу західної зброї серед бригад на передовій.

Глава держави також не обійшов увагою Авдіївку на Донеччині, яка залишається наразі чи не найгарячішою точкою фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні, - підкреслив Зеленський. Поширити

Також президент додав, що нове військове керівництво має віришити питання із надмірною та невиправданною чисельністю складу штабів.

Зеленський також покладає на нового головкома ЗСУ задачі із створення та реалізації ефективного механізму проведення ротації.

Президент вважає, що за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач, - вважає Зеленський. Поширити

Що відомо про нового головкома ЗСУ Олександра Сирського

У ЗМІ та на заході Олександра Сирського, який донедавна керував Сухопутними силами ЗСУ, називають обличчям українського контрнаступу.

Олександр Сирський народився у 1965 році в селі Новинки Володимирської області Російської СРСР.

Першу військову освіту здобув у Московському загальновійськовому командному училищі.

Згодом навчався в Академії Збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень). Закінчив навчальні заклади з відзнакою.

у 1986 році почав службу командиром мотострілецького взводу;

з 1993 командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Нацгвардії у Чугуєві;

на початку 2000-х Сирський командував 72-й механізованою дивізією в місті Біла Церква;

2009 – отримав звання генерал-майора;

2013 – обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО, брав участь у переговорах щодо реформування української армії за стандартами Альянсу.

2016 – очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, отримав звання генерал-лейтенанта

2017 – став командувачем АТО, яку пізніше змінила ООС.

2019 – призначений командувачем Об'єднаних сил на території проведення військової операції на сході України.

з 5 серпня 2019 – Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

2020 – отримав звання генерал-полковника.

Від початку зброїної агресії РФ проти України у 2014 році Сирський став керівником штабу Антитерористичної операції.

Брав участь у боїях під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвінове.

Також приймав участь у виведенні українських військових з оточення у Дебальцевому.

На той момент командував близько 4,5 тис. військових, яким протистояли майже 20 тис. російських військових злочинців.

Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста у лютому 2015 року.

За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії українських військових формувань на Донеччині та Луганщині.

У 2017 Сирський став командиром всієї АТО, яку згодом змінили на Операцію об'єднаних сил.

З перших днів повномасштабної агресії РФ Олександр Сирський очолив оборону Києва. Він вважає, що захистити столицю вдалося завдяки ретельному плануванню.

За успішну оборону Києва Олександр Сирський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року відзначений званням Героя України.

Надалі Сирський став командувачем Східного угруповання військ ОСУВ "Хортиця", яке відповідає за ділянку фронту на Харківському, Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках.

Олександр Сирський спланував контрнаступальну операцію на Харківщині восени 2022. Ворог готувався до оборони на Херсонському напрямку, тому дії ЗСУ на територіях Харківської області були для нього несподіванкою.