Зимовий наступ російської армії зазнає невдачі — Сирський

Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в під час зимового наступу.

РФ не досягла успіхів під час зимового наступу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що РФ продовжує наступати на декількох напрямках, та в неї є ресурси для цього, але в цілому зимовий наступу армії РФ не має успіху.

Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі, — заявив Сирський. Поширити

За словами Сирського, командування армії РФ неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили й "ці задачі в них дійсно провалені".

Що цьому передувало

Раніше Сирський розповідав, що спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку на сході України. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

Командувач також повідомив, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що окупаційні війська готуються до чергового наступу поблизу Синьківки на Купʼянському напрямку.