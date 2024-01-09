Зимовий наступ Путіна провалився — Bild

Три місяці жорстких російських наступів у Донецькій та Харківській областях не принесли Росії жодних результатів, окрім втрати тисяч окупантів та сотень одиниць техніки.

РФ з жовтня не можуть наблизитися до Куп’янська та Авдіївки

Німецьке видання Bild робить свої висновки на основі відеоданих. В огляді зазначено, що РФ, як і на початку зимових наступів у жовтні минулого року, майже так само далека від своїх стратегічних цілей — захоплення міст Куп’янськ на Харківщині та Авдіївки на Донеччині.

Росіяни протягом місяців не могли наблизитися ні на кілометр оточення та захоплення Авдіївки.

Це відбулося попри чи з цієї причини тому, що Росія пожертвувала сотні танків і тисячі життів солдатів у лобових атаках на українські позиції та їхні мінні поля.

Навіть на північ від Куп’янська, який українські підрозділи звільнили восени 2022 року, російські військові застрягли на околиці невеликого села Синьківка.

ЗСУ пристосувалися до оборони

Bild пише, що українські війська «розумно і відповідно до ситуації пристосувалися до захисту від атак Росії».

Українська армія протягом місяців змогла відбити майже кожний російський наступ і змусити РФ заплатити величезну ціну у вигляді крові та матеріалів.

Однак на думку автора, «залишається сумнівним, як довго Україна зможе підтримувати такі потужні оборонні зусилля або як довго її боєприпасів вистачить для систем, які вона використовує».

У статті нагадують, що нещодавно США дали зрозуміти, що в майбутньому зможуть підтримувати Україну набагато менше, ніж раніше.