Як погода впливає на ситуацію в районі Авдіївки — пояснення глави МВА

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, несприятливі погодні умови майже не впливають на високі темпи бойових дій в районі міста.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається, не дивлячись на погодні умови. Дійсно, зараз мінус 15, майже добу дуже сильно падав сніг. Хоч зараз не падає, але насипало дуже багато, місцями до півметра. Це дійсно ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом. Оскільки ми перебуваємо в обороні, вони здебільшого намагаються штурмувати, - пояснює Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти не відмовляються від спроб оточити Авдіївку і не жаліють для цього ні особового складу, ні військової техніки.

Барабаш підкреслив, що останнім часом було зафіксовано зменшення кількості ворожих артилерійських обстрілів.

Однак протягом минулої ночі, як підкреслив глава МВА, окупанти збільшили кількість обстрілів по позиціях українських військових та населених пунктах територіальної громади.

Він додав, що у разі оголошення повітряної тривоги на Донеччині, у 99% випадків ворог спрямовує атаки по Авдіївці.

Кожного дня в середньому Росія завдає 20 авіабомбових ударів. Ворог тисне, намагається штурмувати. Зараз розуміємо, що підмерзли грунти і найближчими днями хлопці чекають, що ворог стане більше використовувати техніку. Готуються до цього. Якихось серйозних змін по лінії фронту немає, всі ворожі активності, атаки хлопці відбивають, - підкреслив Барабаш. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, наразі українські військові фактично знищують резерви окупаційної російської армії під Авдіївкою.

У них стоїть політична задача взяти Авдіївку. Підкреслюю - саме політична, тому що жодний, навіть достатньо тупоголовий російський генерал, все ж таки таку б задачу не ставив, - зазначив військовий. Поширити

“Дикий” підкреслив, що українські військові мають глибоко та добре укріплені позиції на території Авдіївського коксохімічного заводу із купою подземних поверхів і потужними бетонними перекриттями, які витримують авіабомби.