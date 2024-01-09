Як погода впливає на ситуацію в районі Авдіївки — пояснення глави МВА

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, несприятливі погодні умови майже не впливають на високі темпи бойових дій в районі міста.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Він підкреслив, що російські окупанти не відмовляються від спроб оточити Авдіївку і не жаліють для цього ні особового складу, ні військової техніки.
Барабаш підкреслив, що останнім часом було зафіксовано зменшення кількості ворожих артилерійських обстрілів.
Однак протягом минулої ночі, як підкреслив глава МВА, окупанти збільшили кількість обстрілів по позиціях українських військових та населених пунктах територіальної громади.
Він додав, що у разі оголошення повітряної тривоги на Донеччині, у 99% випадків ворог спрямовує атаки по Авдіївці.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки
За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, наразі українські військові фактично знищують резерви окупаційної російської армії під Авдіївкою.
“Дикий” підкреслив, що українські військові мають глибоко та добре укріплені позиції на території Авдіївського коксохімічного заводу із купою подземних поверхів і потужними бетонними перекриттями, які витримують авіабомби.
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