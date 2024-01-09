Как погода влияет на ситуацию в районе Авдеевки — объяснение главы МВА

По словам руководителя Авдеевской MBA Виталия Барабаша, неблагоприятные погодные условия почти не влияют на высокие темпы боевых действий в районе города.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Он подчеркнул, что российские оккупанты не отказываются от попыток окружить Авдеевку и не жалеют для этого ни личного состава, ни военной техники.
Барабаш подчеркнул, что в последнее время было зафиксировано уменьшение количества вражеских артиллерийских обстрелов.
Однако в минувшую ночь, как подчеркнул глава МВА, оккупанты увеличили количество обстрелов по позициям украинских военных и населенных пунктах территориальной общины.
Он добавил, что в случае объявления воздушной тревоги в Донецкой области, в 99% случаев враг направляет атаки по Авдеевке.
Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки
По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, украинские военные фактически уничтожают резервы оккупационной российской армии под Авдеевкой.
Дикий подчеркнул, что украинские военные имеют глубоко и хорошо укрепленные позиции на территории Авдеевского коксохимического завода с кучей подземных этажей и мощными бетонными перекрытиями, которые выдерживают авиабомбы.
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