Как погода влияет на ситуацию в районе Авдеевки — объяснение главы МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Как погода влияет на ситуацию в районе Авдеевки — объяснение главы МВА

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Авдеевской MBA Виталия Барабаша, неблагоприятные погодные условия почти не влияют на высокие темпы боевых действий в районе города.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Как было горячо на нашем направлении, так и остается, не смотря на погодные условия. Действительно, сейчас минус 15, почти сутки сильно падал снег. Хотя сейчас не падает, но насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно усложняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и противником. Поскольку мы находимся в обороне, они в большинстве своем пытаются штурмовать, - объясняет Барабаш.

Он подчеркнул, что российские оккупанты не отказываются от попыток окружить Авдеевку и не жалеют для этого ни личного состава, ни военной техники.

Барабаш подчеркнул, что в последнее время было зафиксировано уменьшение количества вражеских артиллерийских обстрелов.

Однако в минувшую ночь, как подчеркнул глава МВА, оккупанты увеличили количество обстрелов по позициям украинских военных и населенных пунктах территориальной общины.

Он добавил, что в случае объявления воздушной тревоги в Донецкой области, в 99% случаев враг направляет атаки по Авдеевке.

Каждый день в среднем Россия наносит 20 авиабомбовых ударов. Враг давит, пытается штурмовать. Сейчас понимаем, что подмерзли почвы и в ближайшие дни ребята ждут, что враг станет больше использовать технику. Готовятся к этому. Каких-либо серьезных изменений по линии фронта нет, все вражеские активности, атаки ребята отбивают, – подчеркнул Барабаш.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, украинские военные фактически уничтожают резервы оккупационной российской армии под Авдеевкой.

У них стоит политическая задача взять Авдеевку. Подчеркиваю - именно политическая, потому что ни один, даже достаточно тупоголовый российский генерал, все-таки такую задачу не ставил бы, - отметил военный.

Дикий подчеркнул, что украинские военные имеют глубоко и хорошо укрепленные позиции на территории Авдеевского коксохимического завода с кучей подземных этажей и мощными бетонными перекрытиями, которые выдерживают авиабомбы.

В авдеевской промке сейчас работает такая страшная, совершенно ужасная мясорубка, в которую по очереди заходят вот этими так называемыми "мясными волнами" российские захватчики и там остаются. Соотношение потерь еще даже лучше, чем было у нас в Бахмуте, – а в Бахмуте было 1 к 8. Но в Бахмуте просто не было ничего такого, как коксохим, там была обычная жилая застройка, а здесь еще есть фактически фортификация. То есть Авдеевка сейчас работает как огромная мясорубка, где перемалываются их резервы, и они от нее не отказываются, потому что это, судя по всему, задача с самой горы, вот прямо из Кремля, - отмечает военный.

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