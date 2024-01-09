Как погода влияет на ситуацию в районе Авдеевки — объяснение главы МВА

По словам руководителя Авдеевской MBA Виталия Барабаша, неблагоприятные погодные условия почти не влияют на высокие темпы боевых действий в районе города.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Как было горячо на нашем направлении, так и остается, не смотря на погодные условия. Действительно, сейчас минус 15, почти сутки сильно падал снег. Хотя сейчас не падает, но насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно усложняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и противником. Поскольку мы находимся в обороне, они в большинстве своем пытаются штурмовать, - объясняет Барабаш. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты не отказываются от попыток окружить Авдеевку и не жалеют для этого ни личного состава, ни военной техники.

Барабаш подчеркнул, что в последнее время было зафиксировано уменьшение количества вражеских артиллерийских обстрелов.

Однако в минувшую ночь, как подчеркнул глава МВА, оккупанты увеличили количество обстрелов по позициям украинских военных и населенных пунктах территориальной общины.

Он добавил, что в случае объявления воздушной тревоги в Донецкой области, в 99% случаев враг направляет атаки по Авдеевке.

Каждый день в среднем Россия наносит 20 авиабомбовых ударов. Враг давит, пытается штурмовать. Сейчас понимаем, что подмерзли почвы и в ближайшие дни ребята ждут, что враг станет больше использовать технику. Готовятся к этому. Каких-либо серьезных изменений по линии фронта нет, все вражеские активности, атаки ребята отбивают, – подчеркнул Барабаш. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, украинские военные фактически уничтожают резервы оккупационной российской армии под Авдеевкой.

У них стоит политическая задача взять Авдеевку. Подчеркиваю - именно политическая, потому что ни один, даже достаточно тупоголовый российский генерал, все-таки такую задачу не ставил бы, - отметил военный. Поделиться

Дикий подчеркнул, что украинские военные имеют глубоко и хорошо укрепленные позиции на территории Авдеевского коксохимического завода с кучей подземных этажей и мощными бетонными перекрытиями, которые выдерживают авиабомбы.