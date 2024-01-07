В ВСУ назвали огромные потери армии РФ под Авдеевкой

По информации украинских защитников на Авдеевском направлении, преступная армия РФ теряет сотни единиц военной техники и большое количество личного состава на этом направлении, однако не может добиться никаких успехов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации пресс-секретаря 110-й ОМБ ВСУ им. генерал-хорунжего Марка Безручко Антона Коцуконя, в посадках в районе Авдеевки ржавеют сотни единиц уничтоженной украинскими военными техники оккупационной армии РФ.

По его словам, ситуация в районе Авдеевки остается сложной, но контролируемой.

Коцуконь подчеркнул, что после непродолжительной паузы оккупанты возобновили штурмовые действия, время от времени с привлечением бронетехники.

Наши ребята с большим вдохновением, рвением и с большим удовольствием ежедневно их уничтожают пачками, огромными количествами, как личный состав, так и бронетехнику", - отмечает военный. Поделиться

Он добавил, что подбитые сотни единиц российской бронетехники ржавеют в посадках, в частности, враг потерял только танки более 200 единиц на Авдеевском направлении.

Если смотреть по цифрам потерь по бронетехнике, то не у каждой страны Европы вообще такая армия с таким количеством техники, которую россияне потеряли только на Авдеевском направлении, - отмечает Коцуконь. Поделиться

Что известно о последствиях вражеских обстрелов в Донецкой области

Он также отметил, что из-за неспособности добиться успехов на поле боя российские военные преступники в последнее время начали совершать массированные атаки по тыловым городам Донецкой области.

В частности, за последние дни зафиксирована серия разрушительных вражеских атак по Покровску и Мирнограду.

Военный объяснил, что преимущественно в течение дня российские оккупанты используют ударные дроны и иногда оборудуют их тепловизорами для запуска в ночи.