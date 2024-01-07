В ВСУ назвали огромные потери армии РФ под Авдеевкой

По информации украинских защитников на Авдеевском направлении, преступная армия РФ теряет сотни единиц военной техники и большое количество личного состава на этом направлении, однако не может добиться никаких успехов.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации пресс-секретаря 110-й ОМБ ВСУ им. генерал-хорунжего Марка Безручко Антона Коцуконя, в посадках в районе Авдеевки ржавеют сотни единиц уничтоженной украинскими военными техники оккупационной армии РФ.
По его словам, ситуация в районе Авдеевки остается сложной, но контролируемой.
Коцуконь подчеркнул, что после непродолжительной паузы оккупанты возобновили штурмовые действия, время от времени с привлечением бронетехники.
Он добавил, что подбитые сотни единиц российской бронетехники ржавеют в посадках, в частности, враг потерял только танки более 200 единиц на Авдеевском направлении.
Что известно о последствиях вражеских обстрелов в Донецкой области
Он также отметил, что из-за неспособности добиться успехов на поле боя российские военные преступники в последнее время начали совершать массированные атаки по тыловым городам Донецкой области.
В частности, за последние дни зафиксирована серия разрушительных вражеских атак по Покровску и Мирнограду.
Военный объяснил, что преимущественно в течение дня российские оккупанты используют ударные дроны и иногда оборудуют их тепловизорами для запуска в ночи.
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