ВСУ отразили 27 атак армии РФ на востоке и юге Украины — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 27 атак преступной армии РФ в Донецкой области, в районах Марьинки и Авдеевки, и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине в течение суток

Отмечается, что украинские военные отражают многочисленные попытки российских окупантов лишить их плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Только за прошедшие сутки в этом районе было отражено 18 вражеских попыток атак. Враг понес значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, одному составу боеприпасов, одному артиллерийскому средству, одному РЛС ПВО и по одному ЗРК "Тор" противника.

В то же время российские оккупанты в течение суток выпустили по Украине 8 ракет, нанесли 55 авиаударов и 23 обстрела РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома и другая инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта