ВСУ отразили 27 атак армии РФ на востоке и юге Украины — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 27 атак преступной армии РФ в Донецкой области, в районах Марьинки и Авдеевки, и на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине в течение суток
Отмечается, что украинские военные отражают многочисленные попытки российских окупантов лишить их плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Только за прошедшие сутки в этом районе было отражено 18 вражеских попыток атак. Враг понес значительные потери.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, одному составу боеприпасов, одному артиллерийскому средству, одному РЛС ПВО и по одному ЗРК "Тор" противника.
В то же время российские оккупанты в течение суток выпустили по Украине 8 ракет, нанесли 55 авиаударов и 23 обстрела РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома и другая инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационных ударов в районах Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Поповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Искрисковщина, Миропольское, Грабовское, Поповка, Пономаренко Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 5 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старомайорское. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах Роботы и южнее Новодаровки, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Тягинко, Херсон, Александровка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.
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