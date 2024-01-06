ЗСУ відбили 27 атак армії РФ на сході та півдні України — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили 27 атак злочинної армії РФ на Донеччині, в районах Мар'їнки та Авдіївки, та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні протягом доби

Зазначається, що українські військові відбивають численні спроби російських окупантів позбавити їх плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Тільки протягом минулої доби у цьому районі було відбито 18 ворожих спроб атак. Ворог зазнав значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному складу боєприпасів, одному артилерійському засобу, одному РЛС ППО та по одному ЗРК "Тор" противника.

У той же час російські окупанти протягом доби випустили по Україні 8 ракет, завдали 55 авіаударів та 23 обстріли РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки та інша інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту