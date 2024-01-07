В ЗСУ назвали величезні втрати армії РФ під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ назвали величезні втрати армії РФ під Авдіївкою

Втрати армії РФ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією українських захисників на Авдіївському напрямку, злочинна армія РФ втрачає сотні одиниць військової техніки та велику кількість особового складу на цьому напрямку, однак не може досягти ніяких успіхів. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією речника 110-ї ОМБ ЗСУ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Антона Коцуконя, у посадках в районі Авдіївки іржавіють сотні одиниць знищенної українськими військовими техніки окупаційної армії РФ.

За його словами, ситуація в районі Авдїівки залишається складною, однак контрольованою.

Коцуконь підкреслив, що після нетривалої паузи окупанти поновили штурмові дії, час від час із залученням бронетехніки.

Наші хлопці з великим натхненням, завзяттям і з превеликим задоволенням щодня їх нищать пачками, величезними кількостями, як особовий склад, так і бронетехніку", - наголошує військовий.

Він додав, що підбиті сотні одиниць російської бронетехніки іржавіють в посадках, зокрема, ворог втратив лише танків понад 200 одиниць на Авдіївському напрямку.

Якщо дивитися по цифрах втрат по бронетехніці, то не кожна країна Європи має взагалі таку армію з такою кількістю техніки, яку росіяни втратили тільки на Авдіївському напрямку, - зазначає Коцуконь.

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів на Донеччині

Він також зауважив, що через нездатність досягти успіхів на полі бою російські військові злочинці останнім часом почали здійснювати масовані атаки по тиловим містам на Донеччині.

Зокрема, протягом останніх днів зафіксовано серію руйнівних ворожих атак по Покровську і Мирнограду.

Військовий пояснив, що переважно протягом дня російські окупанти використовують ударні дрони та інколи обладнують їх тепловізорами для запуску у ночі.

Росіяни ними намагаються контролювати дороги, щоб полювати за технікою, що пересувається. Але наші хлопці також придумують різні речі, які протидіють цим дронам. Таке нескінченне протистояння меча і щита - коли з’являється щось нове серед ударних дронів, то і з’являється і те, чим можна цьому протистояти, - підкреслив військовий.

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