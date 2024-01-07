Спецназовцы ССО ликвидировали группу оккупантов вблизи Авдеевки — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы ССО ликвидировали группу оккупантов вблизи Авдеевки — видео

ССО
Дрон
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С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением спецназовцы ССО мониторили опасные направления на Авдеевском направлении. Так была обнаружена группа противника. Минометчики среагировали моментально и уничтожили российских оккупантов.

Спецназовцы "отминусовали" группу окупантов под Авдеевкой

Военные РФ не оставляют попыток продвижения на Авдеевском направлении. Однако украинские военные в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности, – рассказал оператор "Флай".

Он пояснил, что во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника.

Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена, – добавил военный.

Потери России в войне в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение 6 января украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 364 730 военных.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

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