Спецпризначенці ССО ліквідували групу окупантів поблизу Авдіївки — відео

За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням спецпризначенці ССО моніторили небезпечні напрямки на Авдіївському напрямку. Так була виявлена група противника. Мінометники зреагували моментально і знищили російських окупантів.

Спецпризначенці “відмінусували” групу окупантів під Авдіївкою

Військові РФ не полишають спроб просування на Авдіївському напрямку. Однак українські військові у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат.

Про це повідомляє Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців.

За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності, – розповів оператор "Флай". Поширити

Він пояснив, що під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника.

Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено, – додав військовий. Поширити

Втрати Росії у війні в Україні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом 6 січня українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.