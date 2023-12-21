Снайпери ССО зачистили групу російських розвідників під Купʼянськом — відео

Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу армії РФ, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів. Двох російських окупантів було знищено.

Снайпери ССО знищили двох російських розвідників

Сили спецоперацій ЗСУ поділилися кадрами, як снайпери знищують російських розвідників на Купʼянському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram.

Зазначається, що під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів.

По групі було відкрито вогонь, внаслідок чого було знищено двох окупантів.

Часові рамки операції не вказуються. Зазвичай Сили оборони оприлюднюють чутливу інформацію зі значною затримкою.

Як зазначають оператори ССО, на цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи. Наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та нещодавно знищили дві ворожі саперні групи. Поширити

Українські бійці спалили російську “Синицю”

Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп'янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б "Синиця".

Зазначається, що екіпаж безпілотного авіаційного комплексу скоригував і навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.