Снайперы ССО зачистили группу российских разведчиков под Купянском — видео

Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу армии РФ, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений. Двое российских окупантов были уничтожены.
Снайперы ССО “минуснули” двух разведчиков армии РФ
Силы спецопераций ВСУ поделились кадрами, как снайперы уничтожают российских разведчиков на Купянском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram.
Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
По группе был открыт огонь, в результате чего были уничтожены два оккупанта.
Временные рамки операции не указываются. Обычно силы обороны обнародуют чувствительную информацию со значительной задержкой.
Украинские бойцы сожгли российскую "Синицу"
Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица".
Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
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