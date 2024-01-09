Три месяца жестких российских наступлений в Донецкой и Харьковской областях не принесли России никаких результатов, кроме потери тысяч оrкупантов и сотен единиц техники.

РФ с октября не могут приблизиться к Купянску и Авдеевке

Немецкое издание Bild делает свои выводы на основе видеоданных. В обзоре отмечено, что РФ, как и в начале зимних наступлений в октябре прошлого года, почти так же далека от своих стратегических целей — захват городов Купянск на Харьковщине и Авдеевки Донецкой области.

Россияне в течение месяцев не могли приблизиться ни на километр оцепления и захвата Авдеевки.

Это произошло несмотря на то или по этой причине потому, что Россия пожертвовала сотни танков и тысячи жизней солдат в лобовых атаках на украинские позиции и их минные поля.

Даже севернее Купянска, который украинские подразделения освободили осенью 2022 года, российские военные застряли на окраине небольшого села Синьковка.

ВСУ приспособились к обороне

Bild пишет, что украинские войска «разумно и в соответствии с ситуацией приспособились к защите от атак России».

Украинская армия в течение месяцев смогла отразить почти каждое российское наступление и заставить РФ заплатить огромную цену в виде крови и материалов.

Однако, по мнению автора, «остается сомнительным, как долго Украина сможет поддерживать такие мощные оборонительные усилия или как долго ее боеприпасов хватит для используемых ею систем».

В статье напоминают, что недавно США дали понять, что в будущем смогут поддерживать Украину гораздо меньше, чем раньше.