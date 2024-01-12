Командование русской оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило во время зимнего наступления.

РФ не добилась успехов во время зимнего наступления

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что РФ продолжает наступать на нескольких направлениях, и у нее есть ресурсы для этого, но в целом зимнее наступления армии РФ не имеет успеха.

Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу, — заявил Сырский. Поделиться

По словам Сырского, командование армии РФ неоднократно определяло для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили и "эти задачи у них действительно провалены".

Что этому предшествовало

Ранее Сырский рассказывал, что наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении на востоке Украины. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.

Командующий также сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В частности, оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупационные войска готовятся к очередному наступлению вблизи Синьковки на Купянском направлении.