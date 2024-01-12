Командование русской оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило во время зимнего наступления.
РФ не добилась успехов во время зимнего наступления
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что РФ продолжает наступать на нескольких направлениях, и у нее есть ресурсы для этого, но в целом зимнее наступления армии РФ не имеет успеха.
По словам Сырского, командование армии РФ неоднократно определяло для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили и "эти задачи у них действительно провалены".
Что этому предшествовало
Ранее Сырский рассказывал, что наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении на востоке Украины. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.
Командующий также сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
В частности, оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупационные войска готовятся к очередному наступлению вблизи Синьковки на Купянском направлении.
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