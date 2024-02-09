Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві 9 лютого.
Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу
Під час зустрічі генерал-полковник поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
Сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.
Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ
Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.
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