Звільнення Залужного. Якою була реакція ЄС на відставку Головкома

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. В Євросоюзі прокоментували таке рішення українського лідера.

ЄС відреагував на звільнення Залужного

В Єврокомісії заявили, що це внутрішнє рішення України і ЄС буде й надалі надавати необхідну підтримку.

Про це повідомила речниця ЄК з питань закордонних справ та безпеки Набіла Массралі.

Для Євросоюзу немає значення, хто очолюватиме Збройні сили України. Зміна головнокомандувача – це внутрішнє рішення України, і прерогатива президента. Н.Массралі Речниця ЄК

Речниця Єврокомісії нагадала про непохитність підтримки України Європейським Союзом.

Ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми надаватимемо все необхідне, незалежно від того, хто очолюватиме українські Збройні Сили.

Залужного звільнили з посади Головкома

Володимир Зеленський та Валерій Залужний 8 лютого провели розмову, яка стосувалася потреби в оновленні керівництва.

Пізніше стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.

Валерій Залужний зазначив, що розмова з президентом була важливою та серйозною. Він відзначив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року і треба адаптуватись до нових реалій заради перемоги.

Зокрема, Володимир Зеленський наголосив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Крім того, певні зміни мають відбитися безпосередньо на лінії фронту.

Він також повідомив про оновлення керівництва Збройних Сил України, якого потребують виклики часу і війни у 2024 році. Він назвав прізвища військових, яких розглядають на керівні посади в армії.

Водночас український лідер присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Зазначається, що Валерій Залужний отримав звання Героя за визначні заслуги перед країною. Для українців "залізний генерал" вже давно беззаперечний Герой, однак тепер він отримав цей статус офіційно.