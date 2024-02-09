Увольнение Залужного. Какой была реакция ЕС на отставку Главкома

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. В Евросоюзе прокомментировали такое решение украинского лидера.

ЕС отреагировал на увольнение Залужного

В Еврокомиссии заявили, что это внутреннее решение Украины и ЕС будет и дальше оказывать необходимую поддержку.

Об этом сообщила представитель ЕК по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали.

Для Евросоюза неважно, кто будет возглавлять Вооруженные силы Украины. Смена главнокомандующего – это внутреннее решение Украины и прерогатива президента. Н.Массрали Представитель ЕК

Представитель Еврокомиссии напомнила о непреклонности поддержки Украины Европейским Союзом.

Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы будем предоставлять все необходимое, независимо от того, кто будет возглавлять украинские Вооруженные Силы.

Залужного уволили с должности Главкома

Владимир Зеленский и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, который касался потребности в обновлении руководства.

Позже стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.

Валерий Залужный отметил, что разговор с президентом был важным и серьезным. Он отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024-го и нужно адаптироваться к новым реалиям ради победы.

В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что у него на столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме того, некоторые изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.

Он также сообщил об обновлении руководства Вооруженных Сил Украины, в котором нуждаются вызовы времени и войны в 2024 году. Он назвал фамилии военных, рассматриваемых на руководящие должности в армии.

В то же время, украинский лидер присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Отмечается, что Валерий Залужный получил звание Героя за выдающиеся заслуги перед страной. Для украинцев "железный генерал" уже давно бесспорен Герой, однако теперь он получил этот статус официально.