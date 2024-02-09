Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером в Киеве 9 февраля.

Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера

Во время встречи генерал-полковник проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского войска.

Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени, - подчеркнул Умеров. Поделиться

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.