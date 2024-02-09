Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером в Киеве 9 февраля.
Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера
Во время встречи генерал-полковник проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского войска.
Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ
Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.
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