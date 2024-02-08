В Белом доме отреагировали на решение Зеленского об отставке Залужного
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Политика
Дата публикации

В Белом доме отреагировали на решение Зеленского об отставке Залужного

Белый дом
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Источник:  Европейская правда

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В Белом доме готовы к сотрудничеству с новым Главкомом ВСУ

Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

Об этом Кирби сказал на брифинге 8 февраля

В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем-либо, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с украинскими коллегами.

Д.Кирби

Д.Кирби

Спикер Белого дома

Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном "на высоком уровне".

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.

В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Что известно о назначении Сырского Главкомом ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее руководившего Сухопутными силами ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Пока остается неизвестным, кто именно займет должность командующего Сухопутными войсками вместо Сырского.

По словам Зеленского, причиной увольнения Залужного является необходимость смены военного кабинета и подходов и стратегий в развязанной Россией преступной войне против Украины.

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