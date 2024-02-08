У Білому домі відреагували на рішення Зеленського про відставку Залужного
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі відреагували на рішення Зеленського про відставку Залужного

Білий дім
Джерело:  Європейська правда

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

У Білому домі готові до співпраці з новим Головкомом ЗСУ

Представник Білого дому наголосив, що Зеленський – головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

Про це Кірбі сказав на брифінгу 8 лютого

У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами.

Д.Кірбі

Д.Кірбі

Спікер Білого дому

Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Що відомо про призначення Сирського головкомом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного і призначив на неї генерал-полковника Олександра Сирського, який керував Сухопутними силами ЗСУ.

Наразі поки залишається невідомим, хто саме займе посаду командувача Сухопутних військ замість Сирського.

За словами Зеленського, причиною звільнення Залужного є необхідність зміни військового кабінету та підходів і стратегій у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

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