Сирський та Умєров провели першу нараду. Що обговорювали

Окрема увага першої наради нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рутсема Умєрова була приділена нещодавно створеним Силам безпілотних систем.

Умєров та Сирський обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік

Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським.

Про це повідомляє у Facebook оборонне відомство.

Зазначається, що на зустрічі було обговорено питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.

Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів Р.Умєров Міністр оборони

Міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем.

Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду! – підсумував міністр оборони. Поширити

Зміна Головнокомандувача ЗСУ в Україні

8 лютого президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

Замість Залужного на цю посаду глава держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Він вважає, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що рішення президента про системне оновлення керівного складу Збройних сил України, включаючи головнокомандувача, було необхідно з кількох причин.

Цей крок, зокрема, був викликаний необхідністю переглянути тактику дій, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату в минулому році.

Серед причин звільнення Залужного – ненадання військового плану на 2024 рік, написало The Times. Також те, що генерал безпосередньо вів переговори з союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

8 лютого Зеленський підписав указ про присвоєння генералу Валерію Залужному звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". Звання генералу присвоєно за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.